Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda 17 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.