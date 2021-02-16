İlçe merkezine 6 kilometre mesafede bulunan Çandır Mahallesi yolunda şiddetli kar yağışı ve rüzgar nedeniyle elektrik direği yola yıkıldı. Yola yıkılan elektrik direği nedeniyle yol trafiğe kapandı. Çandır sakinleri bir an önce yolun trafiğe açılması için yetkililerden yardım bekliyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direği yıkıldı
16.02.2021 - 19:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 19:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direği yıkıldı.
Etiketler : Samsun,
768191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768191.aspx
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