Yağışın etkili olduğu Güllüpınar rampalarında tırlar başta olmak üzere birçok araç yolda kaldı. Trafik ve kara yolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı. Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.