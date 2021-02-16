Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışın etkili olduğu Güllüpınar rampalarında tırlar başta olmak üzere birçok araç yolda kaldı. Trafik ve kara yolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı. Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.