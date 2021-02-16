Yağışın etkili olduğu Güllüpınar rampalarında tırlar başta olmak üzere birçok araç yolda kaldı. Trafik ve kara yolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı. Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Korkuteli-Denizli kara yolu kardan kapandı
16.02.2021 - 19:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 19:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korkuteli-Denizli kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Etiketler : kar,yol kapandı,haberler,
768192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768192.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER