Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre elverişsiz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilimizde yüz yüze eğitime devam eden okullarımızda ve kurslarımızda (İl merkezi ve ilçe merkezlerindeki anaokulları-anasınıfları ile rehabilitasyon merkezleri hariç) eğitim-öğretime 17-18 ve 19 Şubat 2021 tarihinden itibaren 3 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir.” denildi.
Bartın'da yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi
16.02.2021 - 20:00 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın’da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime devam eden okullarda ve kurslarda eğitim-öğretime 3 gün süre ile ara verildi.
Etiketler : bartın,haberler,eğitim,
768196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768196.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER