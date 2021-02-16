Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını bildirdi.

BURSA VE BALIKESİR

Bursa ve Balıkesir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle, Büyükorhan, Gemlik, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki resmi ve özel okullar, anaokulları ile eğitim rehabilitasyon merkezlerindeki yüz yüze eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime, uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki yaygın eğitim kursları, özel kurslar, bütün okullar, gündüz bakım evleri, kreşler ve çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine 1 gün ara verildiği belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Gömeç, Gönen, Edremit, Erdek ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi/özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 17 Şubat Çarşamba günü bu okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi."

Açıklamada ayrıca, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

Kent genelinde iki günden bu yana devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kocaeli'de dün başlayan yüz yüze eğitim ise yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Şubat Çarşamba Günü'ne kadar ertelenmişti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bugün yaptığı yazılı açıklamada okullara yeniden ara verildiğini kaydetti. Meteorolojik verilerine değinen Vali Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, ilimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günlerinde de devam edeceği bildirilmiştir. Alınan kararlar doğrultusunda 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda; tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün, yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırılmıştı. Son alınan meteorolojik veriler ve devam eden olumsuz hava şartlarına göre: Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır"

Vali Yavuz, hava şartları sebebiyle olumsuzlukların yaşanmaması için ilgili kurum ve kuruluşların valilik koordinasyonuyla sahada görev yaptığını da sözlerine ekledi.

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı dolayısıyla yarın yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kurulun, alınan meteorolojik veriler ile bölgede görülen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Trabzon genelindeki tüm resmi ve özel okullarda yarın eğitime ara verilmesine karar verdiği vurgulandı.

Ayrıca, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, hafızlık eğitimi veren Kur'an kursları, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında da eğitim yapılmayacağı aktarıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için bir dizi tedbirin alındığı belirtildi.

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 17 Şubat Çarşamba yüz yüze eğitime ara verileceği ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DÜZCE

Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ile olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim ile motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye kursları da dahil bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte 15-16 Şubat'ta da yüz yüze eğitime ara verilmişti.

DENİZLİ

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dört mahallede yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle Yaylapınar, Arıkaya, Gökçeyaka ve Elmalı mahallelerinde yüz yüze eğitime devam eden okul ve kurslarda eğitim ve öğretime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da salı günü izinli sayılacağı kaydedildi.

BARTIN'DA EĞİTİME 3 GÜN ARA

Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarının meteorolojiden alınan hava tahmin raporlarına göre sürmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17-18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu kaydedildi.

SAMSUN

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün(16 Şubat) ve yarın(17 Şubat) yüz yüze eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm ilçelerde yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

KARABÜK

Karabük Valiliği kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi.

Karabük İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kar yağışı ve ulaşımda oluşabilecek riskleri değerlendirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 17 Şubat günü yüz yüze eğitim bir gün süreyle ertelendi. Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

ÇORUM

Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun yüz yüze eğitime başlayan taşımalı okullarda eğitime ara verilmesine karar verdiği bildirilen açıklamada, "Devam eden kar yağışı sebebiyle ilimiz merkezinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim için açılan ve taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarına servis ile gelen öğrencilere yönelik 16 ve 17 Şubat'ta 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personelin de 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de etkili olan kar nedeniyle yarın okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla, il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.