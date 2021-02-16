Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mudanya yolu üzerindeki bir galeriden 10 Şubat 05.00 sularında 500 bin lira değerindeki lüks otomobil çalındı. Yapılan ihbar sonrası polis çalışma başlattı. İşlediği suçtan pişman olan zanlı, aracı gizlice geri bıraktı. Bölgedeki 173 adet güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonrası 21 yaşındaki zanlı F.T. gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. F.T. cezaevine gönderildi.