Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 yaşındaki Esat Çelik, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde oyun oynarken musluk yüzüğü parmağına sıkıştı. Esat’ın sesini duyan ailesi, musluk yüzüğünü kendileri çıkarmak istedi ancak başaramadı. Ailesi musluk yüzüğünü bir türlü çıkaramayınca, çocuğu Tarsus Devlet Hastanesine götürdü. Yüzük, doktorlar tarafından da çıkartılamayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü sağlık ekiplerinin nezaretinde keserek çıkarttı.