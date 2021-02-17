Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ait kar küreme ekipleri teyakkuza geçti. D100
Bostancı köprüsü, Kartal köprüsü otoban bağlantı yolu ve TEM otoyolu Ataşehir mevkiinde kar yağışının devam ettiği görüldü.
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili oluyor
17.02.2021 - 06:12 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 06:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı devam etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ait kar küreme ekipleri teyakkuza geçti. D100
Etiketler : istanbul kar,kar yağışı,
768264 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768264.aspx
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