Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Üç tane olan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
Cemre nedir?
Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.
Baharın habercisi cemre cumartesi günü havaya düşecek
17.02.2021 - 12:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahar mevsiminin habercisi olan cemre, cumartesi günü havaya düşecek.
Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Üç tane olan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
Etiketler : bahar,cemre,kor,
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