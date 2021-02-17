Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, 15 Şubat akşamı Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Buz tutmuş yokuşta yakan aracın içerisinde 3 yaşında bir çocuk mahsur kaldı. Kapısı açık araç, yokuş aşağı kayarak çöp konteyneri ve bariyerlere çarptı. Caddeye çıkan otomobil, ciddi bir kazaya karışmadan durdu. Bu sırada çocuğun anne babası ise panikle yokuş aşağı koştu. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan çocuğu kucaklayan ailesi, büyük şok yaşadı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Görüntülerde, arabanın hızla yokuş aşağıya inmesi ve anne babasının peşinden koşması görülüyor. Görüntülerin devamında ise anne babanın koşarak çocuğu arabadan çıkarması görülüyor.