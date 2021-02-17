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MEB: 8. faz tablet bilgisayar dağıtımı başladı
17.02.2021 - 12:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEB: "8. faz tablet bilgisayar dağıtımında hafta sonuna kadar 67 bin 620 tablet bilgisayar; Adana, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Trabzon, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 15 ile teslim edilmiş olacak."
Etiketler : MEB,
768356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768356.aspx
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