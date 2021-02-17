Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta yıllardır aktarlık yapan Tahir Buyurucu kış aylarında grip ve soğuk algınlığına iyi gelen bitkileri açıkladı. Buyurucu, kış aylarında ıhlamur, ada çayı, hibiskus, zencefil, havlıcan, kuşburnu, tarçının soğuk algınlığı ve gribe iyi geldiğini söyledi. Öte yandan bitkilerin kg ise 40 TL ve 100 TL arasında tezgâhta satıldı.

''Gripten ve soğuk algınlığından korunmak için ilgi gösteriyorlar''

Tahir Buyurucu, vatandaşların soğuk algınlığı ve gripten korunmak içi bitkilere ilgi gösterdiğini söyleyerek, ''Kış aylarının vazgeçilmez bitkileri arasında ıhlamur, ada çayı, hibiskus, zencefil havlıcan, kuşburnu ve tarçın rağbet görüyor. Bunlar karıştırılarak içilebiliyor. Vatandaşlarımız kıştan ve gripten korunmak için bu bitkilere rağbet gösteriyorlar. Fiyatları 40-100 TL arası değişiyor. En çok rağbet gören zerdeçal ve zencefil. Faydası metabolizmayı çalıştırarak soğuk algınlığını atar" şeklinde konuştu.