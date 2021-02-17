Giresun İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerin aralıksız sürdürdüğü kar temizleme çalışmaları kapsamında kar yağışı nedeniyle il genelinde ulaşıma kapanan 539 köy yolunda 173’ü ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmalarında 26 greyder, 31 kanal kazıcı yüklenici, 4 kar bıçaklı kamyon ve 61 personel ile ulaşım sağlanamayan 366 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Son olarak Merkez’de 31, Alucra’da 21, Bulancak’ta 36, Çamoluk’ta 22, Çanakçı’da 7, Dereli’de 28, Doğankent’te 4, Espiye’de 27, Eynesil’de 5, Görele’de 44, Güce’de 10, Keşap’ta 27, Piraziz’de 18, Şebinkarahisar’da 42, Tirebolu’da 26 ve Yağlıdere ilçesinde 18 köye ulaşım sağlanamıyor.
kar nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma açıldı
17.02.2021 - 15:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 539 köy yolundan 173’ü ulaşıma açıldı.
Etiketler : giresun,kar,yol,
768411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768411.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER