Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, 12 Şubat'ta yanında 2 yaşındaki oğlu T.M.T. ile otomobille yayladaki evlerine giden T.T'nin (37) önünü, Çamlıdere mevkisinde akrabaları E.T (60), T.T. (29), H.T. (37) ve H.İ.S. (33) araçla kesti.

Burada, oğluyla birlikte akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan ve yara almayan anne T.T, durumu polise bildirdi.

Polis, şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Toroslar Emniyet Müdürlüğünce şüpheliler hakkında uzaklaştırma kararı da çıkarıldı.

"Çocuğum arkada olmasaydı ölürdü"

Anne T.T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin ailesiyle arasında geçmişte yaşanan bazı sorunlar nedeniyle husumet olduğunu söyledi.

Olay günü yaşadıklarını anlatan T.T, şöyle konuştu:

"Yol üzerinde bana 3 el ateş ettiler. Arabamın camları tuzla buz oldu. Mersin'e doğru kaçmaya çalışırken aracımı durdurup sopalarla saldırdılar. Kayınbabam tüfekle içeriye doğru ateş etti. O sırada 'Çocuk var çocuk.' diyerek bağırdım. Çocuğum olay sırasında arka koltukta uyuyordu, arkada olmasaydı ölürdü. Kendime gelip arabayı çalıştırdım ve kaçmaya çalıştım. Arkamdan tekrar ateş edip öldürmeye çalıştılar. Nasıl kurtulduğumuzu bilmiyorum."

Ailenin avukatı Şükran Bilgiç Mucan da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Olay, kasten adam öldürmeye teşebbüstür. İlk etapta şahısların tutuklanması talebinde bulunacağız. Hak ettikleri cezayı almaları, adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.