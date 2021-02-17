Tuzla Orhanlı Mahallesi’nde bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü. Ahırdaki 60'a yakın büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan hayvanları kurtardı.