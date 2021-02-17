Tuzla Orhanlı Mahallesi’nde bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü. Ahırdaki 60'a yakın büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan hayvanları kurtardı.
Tuzla'da ahırın çatısı çöktü: Mahsur kalan 60'a yakın hayvan kurtarıldı
17.02.2021 - 16:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Tuzla ilçesinde bir ahırın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda hayvan enkaz altında kaldı. Ekipler 60'a yakın büyükbaş hayvanı kurtardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tuzla,ahır,
768428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768428.aspx
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