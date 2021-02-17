Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece saatlerinde özellikle 1.825 rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolu trafiğe kapatılmıştı. Kar yağışı ve tipinin durması üzerine karayolları ekipleri harekete geçti. Yapılan kar küreme çalışmalarının ardından sabah saatlerinde kar lastiği veya zinciri bulunan otomobillerin geçişine izin verildi. Büyük araçlar ise Marangozlar Kavşağı'nda bekletilmeye alındı. Akşama doğru tuzlama ve kürüme çalışması sonrası bütün araçlara geçiş izni verilmeye başladı.