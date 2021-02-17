Dün gece saatlerinde özellikle 1.825 rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolu trafiğe kapatılmıştı. Kar yağışı ve tipinin durması üzerine karayolları ekipleri harekete geçti. Yapılan kar küreme çalışmalarının ardından sabah saatlerinde kar lastiği veya zinciri bulunan otomobillerin geçişine izin verildi. Büyük araçlar ise Marangozlar Kavşağı'nda bekletilmeye alındı. Akşama doğru tuzlama ve kürüme çalışması sonrası bütün araçlara geçiş izni verilmeye başladı.
Konya-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı
17.02.2021 - 18:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Konya-Antalya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Etiketler : konya-antalya,kara yolu,kar,trafik,
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