Adana Kasaplar Odası tarafından ihbar üzerine Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi’nde bir markete baskın düzenlendi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur’un başkanlığında yapılan baskında dolap içerisinde 200 kokmuş tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş hazır kıyma ele geçirildi. Ürünlerin incelendiğindeyse kokmuş ve renklerinin sararmış oldukları görüldü. Ürünlere Yüreğir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince el konulurken markete ise Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza kesildi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.
Adana'da bir makette kokmuş 200 tavuk ve 150 kilogram kıyma ele geçirildi
17.02.2021 - 18:18 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da bir markete yapılan baskında 200 kokmuş tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş hazır kıymaya el kondu.
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768451 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768451.aspx
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