Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Osman K. idaresindeki 31 AFF 454 plakalı tır, yoldan çıkarak Mahmut Bilgili'ye ait işyerine girdi. Kazada işyeri sahibi ile birlikte içeride bulunan oğlu Yusuf Bilgili ve Mirza Beydoğan yaralandı.

Tır sürücünün de yaralandığı kazada 4 yaralı olay yerine gelen 112 sağlık ambulansları ile Doğanşehir Şehit Esra Başaran Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.