Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki viyadükte buzlanma nedeniyle kayan tır, yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Ardından gelen 14 araç da birbirine çaptı. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, trafik ekipleri araçların viyadük altından geçişine izin verdi.
Samsun'da buzlanan viyadükte 15 araç çarpıştı: 4 yaralı
17.02.2021 - 21:46 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 21:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 15 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Etiketler : samsun,kaza,zincirleme kaza,
768486 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768486.aspx
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