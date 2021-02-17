Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki viyadükte buzlanma nedeniyle kayan tır, yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Ardından gelen 14 araç da birbirine çaptı. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, trafik ekipleri araçların viyadük altından geçişine izin verdi.