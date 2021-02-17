Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kına Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
17.02.2021 - 21:52 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 21:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : ivrindi,balıkesir,karantina,kına mahallesi,kına,
768488 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768488.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER