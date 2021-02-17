Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi.

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, kar ve buzlanma nedeniyle; bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım."

Valilikten yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiği bilgisi verilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Avrupa yakasında hafif olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmininin anımsatıldığı açıklamada, yarın ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olması beklendiği bildirildi.

Kentte cuma günü ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu gece ve yarın sabah buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla karşılaşılabileceği ifade edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yüz yüze eğitime verilen ara, bir gün daha uzatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 ilçede kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği, eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit, Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi-özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine, 18 Şubat Perşembe günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine karar verilmiştir."

Bursa

Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçelerindeki bazı okullar ile Yenişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara bir gün uzatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışına bağlı oluşabilecek riskler nedeniyle yarın Yenişehir ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada İnegöl ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile İznik'teki Sansarak, Mahmudiye, Tacir, Candarlı ve Müşkile mahallelerindeki okullarda da yarın yüz yüze eğitimin olmayacağı duyuruldu.

Eğitimlerin uzaktan devam edeceği bildirildi.

Giresun

Giresun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma yüzünden kent merkezine bağlı sadece köy okulları ile Bulancak, Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda 18 Şubat perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tirebolu, Şebinkarahisar, Piraziz, Keşap Görele, Espiye, Dereli, Çanakçı ile Çamoluk ilçelerinde de aynı nedenle yüz yüze eğitime 18 ve 19 Şubat'ta iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın da ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için bir dizi tedbirin alındığı belirtildi.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 18 Şubat perşembe günü yüz yüze eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kentte bugün de kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Kars

Kars'ta, kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime yarın ara verilecek.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AA muhabirine, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında, 18 Şubat 2021 Perşembe günü, yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi.

Öksüz ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, 18 Şubat perşembe günü il genelindeki resmi-özel tüm okullar, halk eğitimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.

Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Samsun

Samsun'da, Yakakent haricindeki tüm ilçelerde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, 18 ve 19 Şubat 2021 tarihlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yakakent haricindeki tüm ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Yakakent ilçesinde ise Karaaba İlk ve Ortaokulu ile Büyükkırık İlkokulunda yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, okulların uzaktan eğitime devam edeceği belirtildi.

Kentte, 16 ve 17 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verilmişti.

Sakarya

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle 18-19 Şubat'ta resmi ve özel okullarımızda uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına iki gün ara vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime ilk önce 15 Şubat, ardından 16-17 Şubat'ta ara verilmişti.

Trabzon

Trabzon'un Maçka ve Araklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verileceği bildirildi.

Maçka Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle ilçe genelindeki yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine 18-19 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.

Araklı Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime aynı tarihlerde 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Yozgat

Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın yüz yüze eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda yarın yüz yüze eğitim öğretime ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.