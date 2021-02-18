Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güney ve güneybatı, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'de sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı -2

İstanbul: Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yağmurlu 9

Adana: Parçalı bulutlu 13

Antalya: Parçalı bulutlu 13

Samsun: Parçalı bulutlu 3

Trabzon: Parçalı çok bulutlu 5

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6