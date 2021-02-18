Antalya’nın tanınmış doktorlarından özel bir hastanenin de eski Genel Müdürü olan Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Kendine ait sağlık merkezinde tıbbi estetik ve ozon terapi üzerine hizmet veren Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu (50), yaklaşık 40 gün önce kliniğinde koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Keçecioğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tüm tedaviye rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuğu olan Dr. Keçecioğlu kentte mesleğinin yanı sıra, tavla, motosiklet ve fotoğraf tutkunu olarak biliniyordu.
Antalyalı doktor Covid-19’a yenik düştü
18.02.2021 - 16:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da kendine ait sağlık merkezi bulunan Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu, yakalandığı koronavirüse yenik düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu,koronavirüs,
768675 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768675.aspx
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