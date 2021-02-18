Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu kırmızı bültenle aranan S.A., 1 Hudut Alay Komutanlığı sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen DEAŞ'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Yakalanan terörist ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı
18.02.2021 - 19:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : DEAŞ'lı,
768711 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768711.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER