Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'dan 20 gün önce ilçeye bağlı Soğukpınar köyündeki evlerine gelen Şükrü ve Resul Temurbalık, odada yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Zehirlendiklerini fark eden kardeşlerden biri güçlükle 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Köy yolunun kar yağışından kapalı olması nedeniyle köye paletli kar ambulansı gönderildi. Köyden alınan kardeşler daha sonra normal ambulansa aktarılarak Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Temurbalık kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.