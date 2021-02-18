Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışı, D-100 kara yolunun Düzce bölümündeki Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. Düzce kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bolu kesiminde ise D-100 kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Elmalık ve Abant Kavşağı mevkilerinde etkili olan kar yağışına karşı Karayolları ekipleri, güzergahta ring halinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı yoğun şekilde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan ve İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar etkisini gösteriyor.