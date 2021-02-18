Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı. Erbaş'ın yanı sıra programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve yüzlerce vatandaş katıldı.



Program öncesinde camiyi dolduran vatandaşlar yatsı namazını kıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak camiyi dolduran vatandaşlar, kılınan namaz sonrasında Büyük Çamlıca Camii İmam Hatipleri Yusuf Balcıoğlu ve Kerim Öztürk ile Çinili Camii İmam Hatibi Dursun Şahin tarafından okunan Kurân-ı kerim tilavetini ve Ayasofya Camii Hafızlar Topluluğu tarafından okunan mevlidi dinledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaip Kandili'nin İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu, dualar etti. Erbaş, “Bizleri her türlü musibet, beladan ve salgın hastalıklardan emin kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Rabbim bu gece hürmetine, başta salgın hastalık nedeniyle vefat etmiş tüm geçmişlerimize, vatan ve mukaddesat uğruna can veren aziz şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin, onları cennet ile müşerref kılsın” şeklinde konuştu.



Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın duası sırasında yanına beyaz bir kedi geldi. Erbaş, kedi ile karesini “Regaip gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra” diye sosyal medya hesabından paylaştı.