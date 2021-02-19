Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yoğun şekilde sürüyor.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ile Bolu Dağı viyadükleri; D-100 kara yolunda Bolu Dağı Polisevi, Elmalık ve Abant Kavşağı mevkilerinde etkili oluyor.

Bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için karayolları ekipleri aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde bulunan Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde de kar yoğun şekilde etkisini sürdürüyor.

Polis ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları, kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takozu bulunmayan araçların bu güzergahı kullanmaması uyarısında bulunuyor.