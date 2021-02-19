Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi'ne iki adet solunum cihazı hibesinde bulundu. Hastane Başhekimi Hasan Tosun ile İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner de programa katıldı. Kentteki sağlık kuruluşlarına koruyucu malzemelerin hibesinin yanı sıra iki adet solunum cihazı desteği verdiklerini söyleyen Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, sağlık çalışanlarına katkılarının devam edeceğini söyleyerek; "Türk Kızılay olarak bugünde Atatürk Devlet Hastanesindeyiz. Sağlıkçılarımız bizim kahramanlarımız. Biz onların yanında olacağımızı söylemiştik, olmayanda devam edeceğiz. Şimdide iki adet solunum cihazını hastanemize bağışlıyoruz" ifadesine yer verdi.

"Mutasyonlu vakalar ilimizde de görüldü"

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner; Kızılay'ın desteğine teşekkür ederken gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kentte 16 kişinin mutasyonlu virüse yakalandığını belirten Güner, vaka sayısının artmaması için herkese görev düştüğünü söyledi. İl Sağlık Müdürü Güner'in konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi; "Mutasyonlu vakalar ilimizde de görüldü. Yaklaşık 16 vaka oldu. Bu da işin ciddiyetini bize gösteriyor. Vakalar azalınca toplum olarak rahatladık, gevşedik. Tekrardan Nisan ve Aralık ayındaki o ciddiyete bürünüp Aralık ayı başındaki gibi çok yüksek bir değere yükselmeden önünü almak zorundayız. Zaten bunu da artık normale geçişte mutlaka iller kendi içinde bunu yapacakları için artık herkes kendi kararını vereceği için bir an önce sayıları azaltıp il bazında normale geçmemiz gerekiyor. Burada hepimize görev düşüyor. Halkımıza, size, bize herkese görev düşüyor. Bu sayıları azaltmak elimizde. Daha önce bu yaptık yine yapabiliriz diye düşünüyorum. İki haftalık dönemler halinde bakanlık, hangi değerler arasında hangi gruba gireceğimizi bakanlık açıklayacak. Biz hesaplayıp ona göre söyleyeceğiz. Hangi kriterlere göre risk grubundayız ona göre karar verilecektir" dedi.

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun da solunum cihazlarının hastane için önemine dikkat çekerek; "Sürecin başından beri Kızılay bizim yanımızda. Bu cihazlar yoğun bakımda kullanılan en üst düzey cihazlar. Ekonomik değeri ve işlevi de fazla olan cihazlar. Her yatağa bir mekanik ventilatör kullanabilecek duruma ulaştık. İhtiyaç duyarsak bunlar çok kıymetli durumda olacak" dedi.