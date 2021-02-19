Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Hocamızın ismi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un tensipleri ile İstanbul Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'nde yaşayacak. Kıymetli Hocamız, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacak" dedi.