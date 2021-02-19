Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (25) adlı kadının arkadaşı olan B.A.'nın sosyal medya hesabı kimliği belirsiz dolandırıcı tarafından ele geçirildi. Dolandırıcı bu hesap üzerinden S.T. ile yazışıp bir teknoloji mağazasının ismini vererek, "Hediye çekilişi var. Seni de düşündüm. Telefonun faturalı mı?" diye yazıp telefon numarasını istedi. S.T. de B.A. zannettiği dolandırıcının tuzağına düşerek telefon numarasını yazdı. Telefona gelen mesajı tıklayan S.T.'nin telefon faturasına 2300 lira ücret yansıdı. Dolandırıldığını anlayan S.T. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.