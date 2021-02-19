Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir bağ evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, depo bölümüne koliler halinde istiflenmiş 1 milyon 480 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Operasyonda bağ evi sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorum polisinden makaron operasyonu
19.02.2021 - 19:12 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’da bir bağ evinde 1 milyon 480 bin adet bandrolsüz boş makaron bulundu.
Etiketler : Çorum,
768933 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768933.aspx
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