Küçükkuyu Atatürk Caddesi'ndeki binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üst katlarda ikamet eden 5 kişi, yanlarında 1 bebek ve 2 çocukla birlikte yangından etkilenmemek için çatı katına çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Çatı katındakiler de görevliler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 8 kişinin, ambulanslarda solunum cihazlarıyla temiz hava almaları sağlandı.
Çanakkale'de yangın: 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı
19.02.2021 - 19:18 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişiye müdahale edildi.
Etiketler : çanakkale,ayvacık,küçükkuyu,yangın,
768934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768934.aspx
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