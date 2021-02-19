Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükkuyu Atatürk Caddesi'ndeki binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üst katlarda ikamet eden 5 kişi, yanlarında 1 bebek ve 2 çocukla birlikte yangından etkilenmemek için çatı katına çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Çatı katındakiler de görevliler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 8 kişinin, ambulanslarda solunum cihazlarıyla temiz hava almaları sağlandı.