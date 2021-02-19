Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 19.10'da 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremle sallanan ilçedeki vatandaşlardan bazıları korku dolu anlar yaşarken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Çankırı'da deprem oldu
19.02.2021 - 21:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 21:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'nın Orta ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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768962 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768962.aspx
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