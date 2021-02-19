Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir." denildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, "Ömrünün her safhasında rızayı ilahi için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop: 'Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir'. Büyük âlim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dâr-ı Bekâ’ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin; mekanı cennet olsun. Ailesine, talebelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Son devrin alimlerinden, Rızâ-i İlâhî uğruna adanmış bir ömür, güzel ahlâkın örneği... Hocaların hocası, muhterem büyüğümüz M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makâmı âli olsun...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajı: Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi’nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajı: İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn. Fani alemden ebedi aleme irtihal eden kıymetli ilim insanı M. Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Merhum hocamızın mekanı cennet olsun.

Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin mesajı şu şakilde: Hadis alimi, hocaların hocası M. Emin Saraç fani dünyadan dar-ı bekâya irtihal etti. Cenab-ı Allah ailesi, talebeleri ve sevenlerine sabır versin. Makamı âli, mekanı cennet olsun.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun mesajı: "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." Binlerce talebe yetiştiren, benim de derslerine katıldığım hadis alimi Muhammed Emin Saraç hocamız Hakk'a yürüdü. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti. Milletimizin başı sağ olsun

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın mesajı: Dâr-ı bekâya irtihal eden M.Emin Saraç Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün mesajı: Hadis Alimi, kıymetli büyüğümüz Muhammed Emin Saraç Hocaefendi’nin vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Değerli hocamıza yüce Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah.