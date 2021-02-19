Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceden 50 gramı 5 TL’ye satılan tavuk dönerin fiyatı 6 TL’ye yükseldi. Lokanta işletmecisi Kemal Katırcıoğlu, aslında fiyatın en az 7 TL olması gerektiğini savundu. Gıda ürünlerinde yaşanan zamlardan kaynaklı olarak zam yapmak zorunda kaldıklarını belirten Kemal Katırcıoğlu, “Yazdan bu yana zaten zamlar geliyor. Zamları biz her zaman hissediyoruz. Bu seferki zam biraz da gıda ürünlerinde yüksek oranda artış yaşanmasından dolayı oldu. Tavuk da bizi etkiledi tavuğun fiyatı da arttı. Yarım ekmek döner fiyatı 5 TL'ydi, 6 TL oldu. Biz ancak 1 TL zam yapabiliyoruz. Normal şartlarda şu an yarım ekmek döner fiyatının en az 7 TL olması gerekiyor. İnsanların alım gücünü biliyoruz, bu yüzden bu şekilde idare ediyoruz. İnşallah fiyatlar bu şekilde kalırsa bizde bu fiyatlardan devam edeceğiz” dedi.