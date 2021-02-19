Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik Pazarcık İlçesinde çalışma yaptı. 4 farklı çalışmada 9 gram metamfetamin ve 27 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgisi bulunan S.Ç. (34), Y.G. (37), İ.Ş. (30), G.B. (21) ile M.K. (36) gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
19.02.2021 - 23:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 23:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Kahramanmaraş,
768976 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768976.aspx
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