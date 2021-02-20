Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Ocak Çarşamba günü Serik ilçesine bağlı merkez mahallesinde bahçede top oynarken kargo çalışanı tarafından darp edildiği ileri sürülen küçük yaştaki otizmli Kuzey Saka’ya moral olması için Serik Belediyespor taraftarlarınca sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Meşalelerle Saka ailesinin evinin önüne gelen taraftar grupları, 11 yaşına giren Kuzeye lehine tezahürat ederek dışarıya davet etti. Bunun üzerine ailesi ile birlikte dışarıya gelen Kuzey, kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü pastasına üfledi. Yeni yaşını taraftarlar ile birlikte kutlayan Saka, düzenlenen sürpriz etkinlik için taraftarlara teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu ifade etti. Taraftar grupları da Kuzey ve ailesine moral vermek adına bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, Kuzey’in mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdiler.



Öte yandan, yaşanan darp olayıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor.