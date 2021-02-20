Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tanıtım toplantısıyla Türkiye’nin Milli Uzay programını dünyaya duyurmuştu. Cumhurbaşkanının uzay programını ilan etmesi dünya basınında büyük yer bulurken, Türkiye’de bazı siyasi temsilciler tarafından ise dikkate alınmadı.

Sosyal medya hesabından uzay programına ilişkin yaptığı paylaşımında, “Ayçiçeği yağı yok ama aya gidiyoruz” diyen İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 'Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.' isimli fabrikasının olduğu ortaya çıkması büyük tepki topladı. Fabrikanın kurumsal sitesinde 1997 yılında Kocaeli’de kurulduğu, Lütfü Türkkan'ın da 'Yönetim Kurulu Başkanı' olarak isminin bulunduğu görülüyor.

Aynı zamanda Türkkan dün yaptığı paylaşımında ise “Mars’a baktım da, bizim Dilovası’ndan farkı yok. Çorak bir yer” ifadelerini kullandı. Milletvekili Lütfü Türkkan’ın fabrikasının da Dilovası ilçesinde olduğu ve faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Çiftliğinde de kaçak yapı tespit edildi

Geçtiğimiz sene Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrika ve çiftliğinde kaçak yapılaşmanın olduğunu iddia etmiş, sonrasında ise Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı. Ekipler tarafından Türkkan’ın fabrikasında yapılan incelemelerde orman arazisine yapı kurulduğu tespit edilmiş, daha sonra ise belirlenen alan şerit çekilerek mühürlenmişti. Türkkan’a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde ise 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilmiş, gerekli yasal işlemler başlatılmıştı.