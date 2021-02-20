Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi İmaret Yokuşu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 2. katındaki evde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Aksoy isimli vatandaştan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksoy’un yakınları olay yerine gelen ekiplere, Hasan Hüseyin Aksoy’un cep telefonunun evde çaldığını, ancak telefonu açmadığını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Aksoy’un evinin kapısını çaldı.

Ekipler tarafından uyurken bulundu

Aksoy kapıyı açmayınca itfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile evin balkonundan içeri girdi. Eve giren ekipler Aksoy’u uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan Aksoy, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Aksoy’un, iyi olduğunu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.