Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 54 ekip, 215 personelin katılımıyla Kovid-19 denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 114 kişiye 41 bin 652 lira ceza kesildi.

Uygulamada 18 araç trafikten men edildi, aranan 13 kişi yakalandı.

Kaçak alkol ve uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tüfeğin de ele geçirildiği uygulamada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarıda bulundu.