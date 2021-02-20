Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Göktürk Caddesi’nde kar temizliği yapan M.D. idaresindeki iş makinesine Yusuf Tapan’ın (21) kullandığı 46 E 8140 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, araç sürücüsü Tapan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tapan’ın cansız bedeni, hastane morguna konuldu.

İş makinesi operatörü M.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.