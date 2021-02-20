Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki farklı adreste B.Y., H.A., N.B., F.P. ve T.B.'yi yakaladı. Şüpheli şahıslarla beraber 28 adet 7.65 mm ve 11 adet 9 mm çapında toplam 39 adet tabanca ile 7 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.