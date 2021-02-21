Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının "vaka sayıları ve aşılanma oranları"na göre "şehir bazında" aldığı "kademeli normalleşme" sürecine ilk olarak Bartın geçti. Vali Sinan Güner başkanlığında toplanan Pandemi İl Koordinasyon Kurulu, yeni kararlarını aldı. Buna göre; 1 Mart'tan itibaren il genelindeki bütün okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1, 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda eğitim haftada 5 gün yapılacak. 5, 6, 7, 9, 10. ve 11. sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda dersler pazartesi-salı, ikinci gruplarda ise perşembe-cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri sağlanacak. Kantinlerinde masa sandalyeler kaldırılacak. Bartın Üniversitesinde bahar dönemi YÖK kararı doğrultusunda, "teorik" dersler çevrim içi, "uygulamalı" eğitimler yüz yüze olacak. Şehir dışından gelenler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında misafir edilecek.

+65 YAŞA YASAK KALKIYOR

+65 yaşa umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama da 1 Mart'ta kaldırılacak. Kafe, restoran gibi işletmelerin açılması ise, ilin Bakanlıkça belirlenen kategorisinden sonra değerlendirilecek.

1 MART İTİBARIYLA İLK ADIMI ATIYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinin, 1 Mart itibarıyla valilerin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarıyla başlayacağını bildirdi. Koca, sosyal medya paylaşımında "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. 'Yerinde karar' dönemiyle kademeli normalleşeceğiz" ifadelerini kullandı.