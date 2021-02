Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cırgalan Mahallesi Cırgalan Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekiplerini gören M.Y. hafif ticari aracıyla kaçmaya başladı. Ekipler cadde üzerinde aracı durdururken M.Y. bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Yakalanan M.Y. cebinden çıkarttığı uyuşturucu maddeleri yuttu. Olay yerine haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli tedavi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.