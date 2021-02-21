Cırgalan Mahallesi Cırgalan Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekiplerini gören M.Y. hafif ticari aracıyla kaçmaya başladı. Ekipler cadde üzerinde aracı durdururken M.Y. bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Yakalanan M.Y. cebinden çıkarttığı uyuşturucu maddeleri yuttu. Olay yerine haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli tedavi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polisten kaçan şüpheli taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu
21.02.2021 - 05:55 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 05:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polislerden kaçan şüpheli, yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu.
Etiketler : kayseri,kayseri polis,
769256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769256.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER