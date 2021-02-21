TPAO tarafından 2013 yılında Norveç'ten satın alınan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılıyor. Mersin'deki Taşucu Limanı'ndan yola çıkan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, Tuzla tersaneler bölgesi demir sahasına ulaştı. Burada bir süre pilotaj için bekleyen gemi, ardından pilotaj, römorkör ve palamar yardımıyla hizmet alacağı tersaneye yanaşmaya başladı.