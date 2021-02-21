Edinilen bilgiye göre, dün gece Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bekir-Melek Şahin (80) çiftinin yaşadığı evde sobadan çıkan yangın mutfak tüpüne sıçradı. Tüpün patlaması ile yıkılan duvarın altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Şefaatli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaşlı çiftin enkaz altından çıkarılan cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Yozgat’ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 ölü
21.02.2021 - 14:07 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde meydana gelen yangında tüpün patlaması sonucu yıkılan duvarın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yozgat,mutfak tüpü,
769347 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769347.aspx
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