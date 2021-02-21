Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bekir (80) ve Melek Şahin (80) çiftinin yaşadığı evde sobadan yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Şefaatli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Mutfak tüpünün de patladığı yangında yaşamını yitiren Şahin çiftin cesetleri, yıkılan duvarın altından çıkarıldı.
Çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Yozgat'ta bir evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
21.02.2021 - 15:02 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde sobadan çıkan yangında yaşlı çift, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bekir (80) ve Melek Şahin (80) çiftinin yaşadığı evde sobadan yangın çıktı.
Etiketler : Yozgat,
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