Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bekir (80) ve Melek Şahin (80) çiftinin yaşadığı evde sobadan yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Şefaatli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Mutfak tüpünün de patladığı yangında yaşamını yitiren Şahin çiftin cesetleri, yıkılan duvarın altından çıkarıldı.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğüne gönderildi.