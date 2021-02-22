Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da yaşayan Abdulkadir Topkaç uzun bir süre fırıncılık yaptı. Astronomiye merak salan ve 1991 yılından bu yana gökteki olayları inceleyen ilkokul mezunu Abdulkadir Topkaç, yaptığı çalışmalardan dolayı NASA’dan mektup aldı. Uzun bir süredir tedavi gören Topkaç, tedavi gördüğü hastanede, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.