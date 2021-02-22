Diyarbakır’da yaşayan Abdulkadir Topkaç uzun bir süre fırıncılık yaptı. Astronomiye merak salan ve 1991 yılından bu yana gökteki olayları inceleyen ilkokul mezunu Abdulkadir Topkaç, yaptığı çalışmalardan dolayı NASA’dan mektup aldı. Uzun bir süredir tedavi gören Topkaç, tedavi gördüğü hastanede, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
NASA’dan mektup alan uzay meraklısı Abdulkadir Topkaç, kansere yenik düştü
22.02.2021 - 11:20 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzaya olan ilgisi ile Türkiye tarafından tanınan, NASA'dan mektup alan Diyarbakırlı Abdulkadir Topkaç, tedavi gördüğü hastanede kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : NASA,Diyarbakırlı Abdulkadir Topkaç,kanser,
769533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769533.aspx
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