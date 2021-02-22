Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

örümcek maymunuAlınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Habur Sınır Kapısı'nda S.T'nin kullandığı bir otomobilde yapılan aramada 4 örümcek maymunu ele geçirildi.

Ülkeye yasa dışı yollarla getirilen maymunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Maymunlar, daha sonra Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde tedavi altına alındı.



S.T'ye idari para cezası uygulandı.





Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilecekler

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, örümcek maymunların Türkiye'de doğal yaşam alanının bulunmadığını, bu hayvanların yurt içine sokulması ve ticaretinin yapılamasının yasaklandığını söyledi.



Maymunların saldırgan bir tür olması nedeniyle ev ortamında beslenmesinin de yasak olduğunu dile getiren Kalay, "Maymunların şu an bakımları yapılıyor, yemeklerini veriyoruz. Daha sonra Gaziantep'teki Hayvanat Bahçesi'ne teslim edeceğiz." dedi.